В прямоугольнике ДМНФ диаганали пересекаются в точке О. Точка С середина стороны ??Н. НМФ 40°. Найти угол сод

Геометрия

В прямоугольнике ДМНФ диаганали пересекаются в точке О. Точка С середина стороны ??Н. НМФ 40°. Найти угол сод

Автор: Гость