В прямоугольнике ДМНФ диаганали пересекаются в точке О. Точка С середина стороны ??Н. НМФ 40°. Найти угол сод
Геометрия
В прямоугольнике ДМНФ диаганали пересекаются в точке О. Точка С середина стороны ??Н. НМФ 40°. Найти угол сод
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ДМО = угол МДО = 90 градусов - угол НМФ = 90 -40 = 50 градусов угол МСО = 90 градусов ( треугольник МОН равнобедренный , ОС - медиана биссектриса) Рассмотрим ДСОС. Сумма углов четырехугольника = 360 градусов угол СОД = 360 - угол МДО - угол МСО - угол ДМС = 360 -50 - 90 -90 = 130 градусов
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