В прямоугольнике угол между диагоналями равен 136 градусов найти угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
Геометрия
В прямоугольнике угол между диагоналями равен 136 градусов найти угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовём прямоугольник ABCD, точка пересечения диагоналей-O.Диагонали прямоугольника равны, и точкой пересечения делятся пополам.Треугольник AOB равнобедренный с основанием AB.Углы BAO и AOB равны и в сумме дают 180-AOB.Углы AOB и BOC смежные и в сумме дают 180 градусов. Угол BOC по условию равен 136 градусов. Вычисляем и получаем 2BAO=136, BAO=68.
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