В прямоугольнике угол между диагоналями равен 136 градусов найти угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника.

Гость: Гость:

Назовём прямоугольник ABCD, точка пересечения диагоналей-O.Диагонали прямоугольника равны, и точкой пересечения делятся пополам.Треугольник AOB равнобедренный с основанием AB.Углы BAO и AOB равны и в сумме дают 180-AOB.Углы AOB и BOC смежные и в сумме дают 180 градусов. Угол BOC по условию равен 136 градусов. Вычисляем и получаем 2BAO=136, BAO=68.