В прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне, один и?? углов 45 градусов, а средняя линия 10см. Найдите периметр трапеции. Помогите!!!!!
Математика
В прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне, один и?? углов 45 градусов, а средняя линия 10см. Найдите периметр трапеции. Помогите!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - исходная трапеция. Проведем высоту СЕ.Треугольник СDE - равнобедренный прямоугольный, поэтомуDE = CE = AB = BC = 10 см. Тогда AD = AE + ED = BC + DE = 10 + 10 = 20 см.Согласно теореме Пифагора CD = CE * √ 2 = 10 * √ 2 см.Тогда пероиметр трапеции Р = 10 + 10 + 10 * √ 2 + 20 = 40 + 10 * √ 2 см.Пожалуйста!:-)
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