В прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне, один и?? углов 45 градусов, а средняя линия 10см. Найдите периметр трапеции. Помогите!!!!!

Математика

В прямоугольной трапеции меньшее основание равно меньшей боковой стороне, один и?? углов 45 градусов, а средняя линия 10см. Найдите периметр трапеции. Помогите!!!!!

Автор: Гость