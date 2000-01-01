В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB внешний угол при вершине B = 150 градусам AC+AB=12 см найти дленну гипотенузы труголника

Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB внешний угол при вершине B = 150 градусам AC+AB=12 см найти дленну гипотенузы труголника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренний  угол В=180-150=30 Катет АС лежит против угла 30 и =1\2 гипотенузы АВ АС+АВ=12 2АВ+АВ=12 АВ=4 АС =2*4=8 Гипотенуза=8
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