В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB внешний угол при вершине B = 150 градусам AC+AB=12 см найти дленну гипотенузы труголника

Геометрия

В прямоугольном треугольнике ABC с гипотенузой AB внешний угол при вершине B = 150 градусам AC+AB=12 см найти дленну гипотенузы труголника

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