В прямоугольном треугольнике ABC угол C-прямой.Биссектриса BD угла B равна 28 см,а отрезок CD=14 см.Найдите внешний угол при вершине A
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC угол C-прямой.Биссектриса BD угла B равна 28 см,а отрезок CD=14 см.Найдите внешний угол при вершине A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол DBC = 30 градусов угол В= 30*2=60 градусов внешний угол=180-30=150градусов ( если надо объяснение скажи)
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