В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВСgt;АВgt;ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками АЕ и СD равен 45 градусам

Геометрия

В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВСgt;АВgt;ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками АЕ и СD равен 45 градусам

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