В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВСgt;АВgt;ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками АЕ и СD равен 45 градусам
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВСgt;АВgt;ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками АЕ и СD равен 45 градусам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересненькая такая задачка..... смотри внимательно рисунок, потом возвращаемся сюда. ------------------------------------------------------------------------------- a Из треуг. ВСД tgβ=----------- b b-a из треуг. АВЕ tgα=------------------ b+a tgα + tgβ ctg Δ=ctg(90-(α+β)= tg(α+β)=-------------------------- 1-tgα *tgβ подставляя вышеполученные тангенсы, преобразовывая и приводя, получаем ctgΔ=1 значит, Δ=45
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