В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВСgt;АВgt;ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками АЕ и СD равен 45 градусам

Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС на катетах АВ и ВС (2ВСgt;АВgt;ВС) взяты точки D и Е ??ак, что АD=CB, BD=CE.Докажите, что угол между отрезками АЕ и СD равен 45 градусам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интересненькая такая задачка..... смотри внимательно рисунок, потом возвращаемся сюда. -------------------------------------------------------------------------------                                          a Из треуг. ВСД   tgβ=-----------                                           b                                             b-a из треуг. АВЕ     tgα=------------------                                             b+a                                                         tgα + tgβ ctg Δ=ctg(90-(α+β)= tg(α+β)=--------------------------                                                       1-tgα *tgβ подставляя вышеполученные тангенсы, преобразовывая и приводя, получаем ctgΔ=1 значит,  Δ=45
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