В прямоугольном треугольнике АВС с гипотенузой ВС внешний угол при вершине С равен 120 градусов.АС+ВС=18 см.Найти ВС

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Нарисовали рисунок. Внешний угол 120,а значит угол С 60.(Потому что они смежные) В прямоугольном треугольнике угол в 30 градусов равен половине гипотенузы.Отсюда: Составим несложное уравнение x+0.5x=18 Где икс искомая гипотенуза BC Ответ 12