В прямоугольном треугольнике bcd на гипотенузу bc опущена высота dm найдите гипотенузу если bd=18 см bm=12см

Геометрия
В прямоугольном треугольнике bcd на гипотенузу bc опущена высота dm найдите гипотенузу если bd=18 см bm=12см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём DM по теореме Пифагора (треугольник DBM) = 18^2 - 12^2 = корень из 180. BC - гипотенуза треугольник DBC = BM + MC. Найдём отрезок MC из среднего пропорционального (это высота). Высота опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу, есть среднее пропорциональное для отрезков гипотенузы. Т.е корень из 180 = 12 * MC, отсюда MC = 15, следовательно гипотенуза равна 12 + 15 = 27
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