В прямоугольном треугольнике даны катеты а и б. его гипотенузу. если 1) а=3 б=4 2) а=1 б=1 3)а=5 б=6 4) а=0,5 б=1,2
Математика
В прямоугольном треугольнике даны катеты а и б. его гипотенузу. если 1) а=3 б=4 2) а=1 б=1 3)а=5 б=6 4) а=0,5 б=1,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3^2 + 4^2 = 9+16=25 2)1^2+1^2=2 3)5^2+6^2=25+36=61 4)0.5^2+1.2^2=0.25+1.44=1.69
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