В прямоугольном треугольнике даны катеты а и б. его гипотенузу. если 1) а=3 б=4 2) а=1 б=1 3)а=5 б=6 4) а=0,5 б=1,2

Математика

В прямоугольном треугольнике даны катеты а и б. его гипотенузу. если 1) а=3 б=4 2) а=1 б=1 3)а=5 б=6 4) а=0,5 б=1,2

Автор: Гость