В прямоугольном треугольнике катеты равны 5 и 12 см найдите высоту проведенную из вершины прямого угла
Геометрия
В прямоугольном треугольнике катеты равны 5 и 12 см найдите высоту проведенную из вершины прямого угла
Ответ(ы):
Гость:
H=2*S/c, где с - гипотенуза, S - площадь прямоугольного треугольника Гипотенузу найдем по т. Пифагора c=√(a²+b²)=√(5²+12²)=13 см. S = a*b/2 = 5*12/2=30 см² Высота прямоугольного треугольника h=2S/c=2*30/13=60/13 см Ответ: 60/13 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература