В прямоугольном треугольнике катеты равны 5 и 12 см найдите высоту проведенную из вершины прямого угла

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H=2*S/c, где с - гипотенуза, S - площадь прямоугольного треугольника Гипотенузу найдем по т. Пифагора c=√(a²+b²)=√(5²+12²)=13 см. S = a*b/2 = 5*12/2=30 см² Высота прямоугольного треугольника h=2S/c=2*30/13=60/13 см Ответ: 60/13 см.