в прямоугольном треугольнике MNK с гипотенузой MN и углом m равным 60° проведена высо??а KH. Найдите MH и NH, если MH = 6см.
Математика
в прямоугольном треугольнике MNK с гипотенузой MN и углом m равным 60° проведена высо??а KH. Найдите MH и NH, если MH = 6см.
Ответ(ы):
Гость:
Могу только сказать чему равна MH ну если эта общая задача , то тогда получаем, что треугольник MHK прямоугольный и значит угол MKH = 30 . получается MH равен MK/2 .
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