В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки 5см и 12см. найти площадь треугольника
Геометрия
В прямоугольном треугольнике точка касания вписанной окружности делит гипотенузу на отрезки 5см и 12см. найти площадь треугольника
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