В прямоугольную трапецию вписана окружность радиуса 3 большая боковая сторона ра??на 8 найдите периметр

Математика
В прямоугольную трапецию вписана окружность радиуса 3 большая боковая сторона ра??на 8 найдите периметр
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ты решил построить деревянный дом какие меры по защите от гниения ты предпримешь ??а стадии проектирования и во время строительства
Ответить
Русский язык
Помогите с упражнением . Буду признательна и заранее спасибо.
Ответить
История
Помогите, пожалуйста !!! Какие мировые религии распространены в городе Азове ( Ростовской области ) ???
Ответить
Алгебра
Разложите на множители выражение: 3(4-х)^2-4(х-4)
Ответить
Английский язык
Кто знает это задание и знает как его сделать помогите пожалуйста! Read again and complete the sentences (1-4). 1. Big Ben is in ................
Ответить