В прямоугольную трапецию вписана окружность радиуса 3 большая боковая сторона ра??на 8 найдите периметр
Математика
В прямоугольную трапецию вписана окружность радиуса 3 большая боковая сторона ра??на 8 найдите периметр
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