В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинитель ной связью. Он сидел всё в одном и ...

Разное
В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными сочинитель ной связью. Он сидел всё в одном и том же месте,(1) около ножки кровати,(2) и,(3) когда кто-нибудь наклонялся над ним,(4) он с грозным бессилием выставлял вперёд зазубренную клешню.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Цифра,обозначающая запятую между частями сложного предложения,связанными сочинительной связью,в данном случае-это цифра 2.
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