В приведенном списке обведите слова относящиеся к описанию древнерусского город?? и составьте с ними предложение. Ратуша, детинец, базар, торг, замок, церковь, цех, посад.

История
В приведенном списке обведите слова относящиеся к описанию древнерусского город?? и составьте с ними предложение. Ратуша, детинец, базар, торг, замок, церковь, цех, посад.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торг, церковь И стали жечь монголы церкви русские А в воскресенье был великий торг
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