В приведенном списке обведите слова относящиеся к описанию древнерусского город?? и составьте с ними предложение. Ратуша, детинец, базар, торг, замок, церковь, цех, посад.

История

В приведенном списке обведите слова относящиеся к описанию древнерусского город?? и составьте с ними предложение. Ратуша, детинец, базар, торг, замок, церковь, цех, посад.

Автор: Гость