В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными СОЧИНИТЕЛ ЬНОЙ связью. Марал сделал несколько...

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В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными СОЧИНИТЕЛ ЬНОЙ связью. Марал сделал несколько прыжков, (1) но вдруг остановился. Мы замерли, (2) рассматривая друг друга. Природа не поскупилась наградить этого зверя строгими внешними формами, (3) приятно ласкающими глаз. Его грудь, (4) ноги, (5) туловище развиты пропорционально, (6) небольшая же голова в это время бывает увенчана толстыми, (7) симметрично развивающимися рогами. Походка бесшумная, (8) грациозная. По красоте зверь мало уступает собрату - благородному оленю и не имеет равного себе в Сибири. (Федосеев Г.)

Автор: Гость