В пробирку дан раствор хлорида магния. В него прилили карбонат натрия. Составьте уравнение реакции, идущих до конца, в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.

Химия
В пробирку дан раствор хлорида магния. В него прилили карбонат натрия. Составьте уравнение реакции, идущих до конца, в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+Na2CO3 = 2NaCl + MgCO3 Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + CO3 2- = 2Na+ + 2Cl- + MgCO3↓ Mg 2+ + CO3 2- = MgCO3↓
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