В пробирку дан раствор хлорида магния. В него прилили карбонат натрия. Составьте уравнение реакции, идущих до конца, в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.

Химия

В пробирку дан раствор хлорида магния. В него прилили карбонат натрия. Составьте уравнение реакции, идущих до конца, в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.

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