В пробирку дан раствор хлорида магния. В него прилили карбонат натрия. Составьте уравнение реакции, идущих до конца, в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.
Химия
В пробирку дан раствор хлорида магния. В него прилили карбонат натрия. Составьте уравнение реакции, идущих до конца, в молекулярном, ионном и сокращенном ионном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCl2+Na2CO3 = 2NaCl + MgCO3 Mg2+ + 2Cl- + 2Na+ + CO3 2- = 2Na+ + 2Cl- + MgCO3↓ Mg 2+ + CO3 2- = MgCO3↓
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
A) располажите химические элименты в порядке возрастания металических свойств AL P Mg Б) располажите химические элименты в порядке возрастания не...
Информатика
Алгебра
Помогите,пожалуйста :с Почему сложив b + a ( то,что в числителе) мы получили их во вт??рой степени?!
Математика