В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения. Соотнесите млекопитающих и особенности их передвижения. манул...

Биология

В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения. Соотнесите млекопитающих и особенности их передвижения. манул бизон койот кулан енот-полоскун ёж гепард шимпанзе барсук обыкновенный осел 1)фалангохождение 2)стопохождение 3)пальцехождение

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