В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения. Соотнесите млекопитающих и особенности их передвижения. манул...

Биология
В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения. Соотнесите млекопитающих и особенности их передвижения. манул бизон койот кулан енот-полоскун ёж гепард шимпанзе барсук обыкновенный осел 1)фалангохождение 2)стопохождение 3)пальцехождение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) фалангохождение - бизон, кулан, осёл. 2) стопохождение - шимпанзе, 3) пальцехождение - манул, койот, енот-полоскун, ёж, гепард, барсук обыкновенный. Не уверена в выборе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Составьте задачу по теме "Прямолинейное равноускоренное движение" Ответ у которой был бы 2м/с
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 0,1(х-2у)+0,2(х+у) срочно надо помогите пж
Ответить
Языки
Два предложений с словом дизайнер
Ответить
Русский язык
Сапоставь своё мнение с текстом из детской энциклопедии. Облако состоит из крохотных капелек воды и кристалликов льда.Капли и кристалликисливаются ...
Ответить
География
На каком материке располагается США? Соседние государства США
Ответить
Математика
Вынеси за скобки наибольший общий делитель коэффициентов: 12а+8b+24c
Ответить
Физика
Тіло падає з висоти 78,4 м з початковою шв 0,3 м/с. визначити час за який тіло пролитіло 55 м
Ответить
Информатика
Какова мощность алфавита, если сообщение, содержащее 1024 символа занимает 1/512 часть мб?
Ответить
Разное
Как с латинского переводится название динозавра Дейноних.
Ответить
Литература
Сочинение рассуждение "Почему Прометей не раскаялся в том,что помог людям?"
Ответить