В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения. Соотнесите млекопитающих и особенности их передвижения. манул...
Биология
В процессе эволюции млекопитающие приспособились к обитанию в разных ландшафтах. При этом изменилось строение их конечностей и способы передвижения. Соотнесите млекопитающих и особенности их передвижения. манул бизон койот кулан енот-полоскун ёж гепард шимпанзе барсук обыкновенный осел 1)фалангохождение 2)стопохождение 3)пальцехождение
Ответ(ы):
Гость:
1) фалангохождение - бизон, кулан, осёл. 2) стопохождение - шимпанзе, 3) пальцехождение - манул, койот, енот-полоскун, ёж, гепард, барсук обыкновенный. Не уверена в выборе.
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