В продаже имеются майки четырех цветов белые желтые красные и синие покупатель хочет выбрать две майки разного цвета Сколько вариантов выбора у него есть
Математика
В продаже имеются майки четырех цветов белые желтые красные и синие покупатель хочет выбрать две майки разного цвета Сколько вариантов выбора у него есть
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