В продаже имеются майки четырех цветов белые желтые красные и синие покупатель хочет выбрать две майки разного цвета Сколько вариантов выбора у него есть

Математика

В продаже имеются майки четырех цветов белые желтые красные и синие покупатель хочет выбрать две майки разного цвета Сколько вариантов выбора у него есть

Автор: Гость