В профессиональном колледже одна группа учащихся сделала 980 деталей,а другая на 190 деталей меньше .все детали рзложили в коробки по 10 штук в каждую.сколько коробок понадовилось

Математика

В профессиональном колледже одна группа учащихся сделала 980 деталей,а другая на 190 деталей меньше .все детали рзложили в коробки по 10 штук в каждую.сколько коробок понадовилось

Автор: Гость