В профессиональном колледже одна группа учащихся сделала 980 деталей,а другая на 190 деталей меньше .все детали рзложили в коробки по 10 штук в каждую.сколько коробок понадовилось

Математика
В профессиональном колледже одна группа учащихся сделала 980 деталей,а другая на 190 деталей меньше .все детали рзложили в коробки по 10 штук в каждую.сколько коробок понадовилось
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
980-190=790д   980+790=1770д  1770:10=177кор
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