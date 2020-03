в программе используется одномерный целочисленный массив А с индексами от 0 до 9.Значения элементов равны 5,1,6,7,8,8,7,7,6,9 соответственно , т.е. А[0]=5,A[1]=1 и т.д. Опреедлите значение переменной с после выполнения следующе...

в программе используется одномерный целочисленный массив А с индексами от 0 до 9.Значения элементов равны 5,1,6,7,8,8,7,7,6,9 соответственно , т.е. А[0]=5,A[1]=1 и т.д. Опреедлите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы c:=0; for i :=1 to 9 do if A[i-1]amp;gt;=A[i] then begin t:=A[i]; A[i]:=A[i-1]; A[i-1]:=t end else c:=c+1;