В прошлом году в заповеднике заготовили на зиму 14стогов сена для подкормки лосей ?? в этом году в 3 раза больше на сколько больше стогов сена заготовили в этом году.

Математика

В прошлом году в заповеднике заготовили на зиму 14стогов сена для подкормки лосей ?? в этом году в 3 раза больше на сколько больше стогов сена заготовили в этом году.

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