В прошлом году в заповеднике заготовили на зиму 14стогов сена для подкормки лосей ?? в этом году в 3 раза больше на сколько больше стогов сена заготовили в этом году.
Математика
В прошлом году в заповеднике заготовили на зиму 14стогов сена для подкормки лосей ?? в этом году в 3 раза больше на сколько больше стогов сена заготовили в этом году.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14×3=42-в этом году; 2) 42-14=28 Ответ:на 28 стогов.
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