В процессе сушки грибы теряют 92% своей массы. Сколько свежих грибов нужно взять, чтоб получить 6 кг сушёных ?
Математика
В процессе сушки грибы теряют 92% своей массы. Сколько свежих грибов нужно взять, чтоб получить 6 кг сушёных ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
92% теряют, остается 8% 6 кг х 100%-92%=34 кг
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