В процессе сушки грибы теряют 92% своей массы. Сколько свежих грибов нужно взять, чтоб получить 6 кг сушёных ?

Математика

В процессе сушки грибы теряют 92% своей массы. Сколько свежих грибов нужно взять, чтоб получить 6 кг сушёных ?

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