В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК.Определите число аминокислот,в??одящих в состав синтезирующего белка,число триплетов и нуклеотидов в гене,который кодирует этот белок.

Биология

В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК.Определите число аминокислот,в??одящих в состав синтезирующего белка,число триплетов и нуклеотидов в гене,который кодирует этот белок.

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