В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК.Определите число аминокислот,в??одящих в состав синтезирующего белка,число триплетов и нуклеотидов в гене,который кодирует этот белок.
Биология
В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК.Определите число аминокислот,в??одящих в состав синтезирующего белка,число триплетов и нуклеотидов в гене,который кодирует этот белок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число т-РНК равно числу аминокислот, которые они переносят, т.е: 30 аминокислот 30 триплетов ( один триплет кодирует одну аминокислоту) 30*3 = 90 нуклеотидов (каждая аминокислота кодируется тройкой нуклеотидов)
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