В процессе ухода за томатами процедуру удаления пасынков и части листьев проводя?? неоднократно, особенно ближе к концу лета. С какой целью человек осуществляет эту травмирующую растения операцию?

Биология

В процессе ухода за томатами процедуру удаления пасынков и части листьев проводя?? неоднократно, особенно ближе к концу лета. С какой целью человек осуществляет эту травмирующую растения операцию?

Автор: Гость