В процессе ухода за томатами процедуру удаления пасынков и части листьев проводя?? неоднократно, особенно ближе к концу лета. С какой целью человек осуществляет эту травмирующую растения операцию?
Биология
В процессе ухода за томатами процедуру удаления пасынков и части листьев проводя?? неоднократно, особенно ближе к концу лета. С какой целью человек осуществляет эту травмирующую растения операцию?
Ответ(ы):
Гость:
В конце лета растение плодоносит, поэтому нужно удалить излишние васти растения, чтобы они не высасывали питательные вещества и воду, необходимые плодам. В противном случае растение может дать недоразвитые плоды.
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