В пруду плавало несколко гусей после того как улетело 4 гуся осталось 12 гусей скол??ко гусей плавало в пруду

Математика
В пруду плавало несколко гусей после того как улетело 4 гуся осталось 12 гусей скол??ко гусей плавало в пруду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12+4=16(г) Ответ:16 гусей плавали в пруду
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