В пруду плавало несколко гусей после того как улетело 4 гуся осталось 12 гусей скол??ко гусей плавало в пруду

Математика

В пруду плавало несколко гусей после того как улетело 4 гуся осталось 12 гусей скол??ко гусей плавало в пруду

Автор: Гость