В прямоугольном треугольнике АВС угол С=90 градусов, СD-высота треугольника, АС=4см, СВ=12см. Чему равно отношение площадей треугольников?
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС угол С=90 градусов, СD-высота треугольника, АС=4см, СВ=12см. Чему равно отношение площадей треугольников?
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