В прямоугольном параллелепипеде а=11см, b=6 см, с=5см. Найти площадь поверхности параллелепипеда Sпов.-?

В прямоугольном параллелепипеде каждая грань - прямоугольник, таким образом получаем: в основаниях два прямоугольника со сторонами а=11см и b=6 см, а четыре боковые грани - прямоугольники со сторонами b=6 см и c=5 см. Площадь поверхности будет состоять из суммы площадей всех граней Площадь одного основания: S1=a*b=11*6=66 Площадь одной боковой грани: S2=b*c=6*5=30 Площадь поверхности: S=2*S1+4*S2=2*66+4*30=132+120=252