В прямоугольном треугольнике абс катер ас=75 а высота че опущенная на гипотенузу равна 9 из корней 69 найдите син угла абс
В прямоугольном треугольнике абс катер ас=75 а высота че опущенная на гипотенузу равна 9 из корней 69 найдите син угла абс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Из треугольника АСЕ найдем синус угла САВ: sin CAB = CE/AC = 9√69/75 = 3√69/25 sin CAB = cos ABC (сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°, sin = cos (90°-)) Найдем синус угла АВС из основного тригонометрического тождества: sin ABC + cos ABC = 1 отсюда cos ABC = √(1 - sinABC) = √(1- (3√69/25)) = √0.0064 = 0.08