В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С tgB=4/3 . Найдите sin A

пусть угол В будет снизу, а угол А сверху обозначим С прямым углом, В снизу, а A вверху tg это отношение противолежащего катета к прилежащему tgB=AC/BC=4/3 следовательно AC=4 , BC=3 получаем египетский треугольник, гипотенуза равна 5 синус угла A при вершине будет равен отношению противолежащего катета к гипотенузе sinA=BC/AB=3/5