В прямоугольном треугольнике медиана,проведенная к гипотенузе,равна 6.Определить периметр треугольника ,если отношение катетов равно 3:4 и чертёж пж помогите

Я без рисуночка, т.к. не могу сфоткать рисуешь прямоугольный треугольник ABC (угол С=90) по условию , т.е. по теормеме пифагора значит AB=5x Периметр P=AC+BC+AB=3x+4x+5x=12x Проводим медиану CM, где М - середина гипотенузы АВ по свойству медианы из прямого угла треугольника, она равна половине гипотенузы, т.е. значит тогда P=12*2,4= 28,8