В прямоугольном треугольнике с острым углом 30градусов больший катет равен 18 см.На какие отрезки делит этот катет биссектриса большего острого угла т реугольника. ПОМОГИТЕ
В прямоугольном треугольнике с острым углом 30градусов больший катет равен 18 см.На какие отрезки делит этот катет биссектриса большего острого угла т реугольника. ПОМОГИТЕ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
треугольник АВС, угол С=90, угол А=30, АС=18, АВ=АС/cos30=18/(корень3/2)=12*корень3, ВС=1/2АВ=12*корень3/2=6/корень3, ВК биссектриса угла В, КС=х, АК=у, КС/АК=ВС/АВ, х/у=6*корень 3/12*корень3=1/2, х+у=АС=18=1 часть+2 части=3 части, 1 часть=18/3=6=КС, АК=2*6=12