В районе 10 колхозов. В каждый из них должно быть поставлено а1, а2, а3 … а10 тракторов, а фактически поставлено b1, b2, b3… b10 тракторов. Определить, сколько колхозов недополучили трактора. Вывести на печать номера колхозов, ...

Информатика
В районе 10 колхозов. В каждый из них должно быть поставлено а1, а2, а3 … а10 тракторов, а фактически поставлено b1, b2, b3… b10 тракторов. Определить, сколько колхозов недополучили трактора. Вывести на печать номера колхозов, получивших трактора сверх плана. помогите решить.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=10;  var a,b:array[1..n] of integer; i,k:integer;  begin writeln('План поставки:'); for i:=1 to n do  begin  a[i]:=random(11)+5;  write(a[i]:3);  end; writeln; writeln('Поставлено:'); for i:=1 to n do  begin  b[i]:=random(11)+5;  write(b[i]:3);  end; writeln; k:=0; writeln('Получили трактора сверх плана колхозы:'); for i:=1 to n do  begin  if a[i]>b[i] then k:=k+1;  if a[i]<b[i] then write(i,' ');  end; writeln; writeln('Количество колхозов, недополучивших трактора = ',k); end. Пример: План поставки:  11  8  9  8 10  9 10  9 14  8 Поставлено:  13  5  9 11  7  9  7 14  7 15 Получили трактора сверх плана колхозы: 1 4 8 10  Количество колхозов,  недополучивших трактора = 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста составьте сложноподчиненные предложения по следующим схем??м
Ответить
История
Рассказ об одежде в Риме
Ответить
Окружающий мир
Рассказ о Петре 1 по окружающему миру для 4 класса
Ответить
Русский язык
Помогите, пожалуйста с проверкой орфографии и пунктуации. Мама с папой не хотели заводить домашних животных из-за постоянной занятости и нехватке...
Ответить
Математика
Решить уравнение срочно 6sin²x-3sinx•cosx-cos²x=1
Ответить