В районе 10 колхозов. В каждый из них должно быть поставлено а1, а2, а3 … а10 тракторов, а фактически поставлено b1, b2, b3… b10 тракторов. Определить, сколько колхозов недополучили трактора. Вывести на печать номера колхозов, ...
Информатика
В районе 10 колхозов. В каждый из них должно быть поставлено а1, а2, а3 … а10 тракторов, а фактически поставлено b1, b2, b3… b10 тракторов. Определить, сколько колхозов недополучили трактора. Вывести на печать номера колхозов, получивших трактора сверх плана. помогите решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=10; var a,b:array[1..n] of integer; i,k:integer; begin writeln('План поставки:'); for i:=1 to n do begin a[i]:=random(11)+5; write(a[i]:3); end; writeln; writeln('Поставлено:'); for i:=1 to n do begin b[i]:=random(11)+5; write(b[i]:3); end; writeln; k:=0; writeln('Получили трактора сверх плана колхозы:'); for i:=1 to n do begin if a[i]>b[i] then k:=k+1; if a[i]<b[i] then write(i,' '); end; writeln; writeln('Количество колхозов, недополучивших трактора = ',k); end. Пример: План поставки: 11 8 9 8 10 9 10 9 14 8 Поставлено: 13 5 9 11 7 9 7 14 7 15 Получили трактора сверх плана колхозы: 1 4 8 10 Количество колхозов, недополучивших трактора = 4
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