В районе 10 колхозов. В каждый из них должно быть поставлено а1, а2, а3 … а10 тракторов, а фактически поставлено b1, b2, b3… b10 тракторов. Определить, сколько колхозов недополучили трактора. Вывести на печать номера колхозов, ...

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В районе 10 колхозов. В каждый из них должно быть поставлено а1, а2, а3 … а10 тракторов, а фактически поставлено b1, b2, b3… b10 тракторов. Определить, сколько колхозов недополучили трактора. Вывести на печать номера колхозов, получивших трактора сверх плана. помогите решить.

Автор: Гость