В районных олимпиадах по математике, физике и информатике ,проходивших одновреме??но,участвовали 264 человека .В олимпеаде по матем. участвавали 3/8 из них , в олимпеаде по физике 7/15 оставшихся.Сколько человек участвовало в о...

Математика

В районных олимпиадах по математике, физике и информатике ,проходивших одновреме??но,участвовали 264 человека .В олимпеаде по матем. участвавали 3/8 из них , в олимпеаде по физике 7/15 оставшихся.Сколько человек участвовало в олипеаде по информатике Пожалуйста помогите решить задачку Заранее спасибо

Автор: Гость