В районных олимпиадах по математике, физике и информатике ,проходивших одновреме??но,участвовали 264 человека .В олимпеаде по матем. участвавали 3/8 из них , в олимпеаде по физике 7/15 оставшихся.Сколько человек участвовало в о...
Математика
В районных олимпиадах по математике, физике и информатике ,проходивших одновреме??но,участвовали 264 человека .В олимпеаде по матем. участвавали 3/8 из них , в олимпеаде по физике 7/15 оставшихся.Сколько человек участвовало в олипеаде по информатике Пожалуйста помогите решить задачку Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
264*3/8=99 человек по математике 264-99=165 оставшиеся 165*7/15=77 по физике 165-77=88 человек по информатике
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