В районных соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 69спортсменов.в первом туре выбыло 11 спортсменов, а во втором туре еще18.Сколько спортсменов осталось учавствовать в соревнованиях? Решить задачу двумя способами.

Математика

В районных соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 69спортсменов.в первом туре выбыло 11 спортсменов, а во втором туре еще18.Сколько спортсменов осталось учавствовать в соревнованиях? Решить задачу двумя способами.

Автор: Гость