В районных соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 69спортсменов.в первом туре выбыло 11 спортсменов, а во втором туре еще18.Сколько спортсменов осталось учавствовать в соревнованиях? Решить задачу двумя способами.
Математика
В районных соревнованиях по легкой атлетике приняли участие 69спортсменов.в первом туре выбыло 11 спортсменов, а во втором туре еще18.Сколько спортсменов осталось учавствовать в соревнованиях? Решить задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1)11+18=29 2)11+29=40 3)69-40=29 2. 69-(11+18+11)=29
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