В рассказах А.П. Платонова ''Никита'' и ''Цветок на земле'' передано восприятие мира ребёнком.Есть ли что-то общее у маленьких героев?Расскажите.
Литература
В рассказах А.П. Платонова ''Никита'' и ''Цветок на земле'' передано восприятие мира ребёнком.Есть ли что-то общее у маленьких героев?Расскажите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно есть и очень много. Главное, что оба героя рассказов - это мальчики. Хотя они ещё очень малы, но любознательны, непоседливы, пытаются сами многое узнать и увидеть. У обоих мальчиков отцы - фронтовики, у Афони отец ещё на войне, а у Никиты приходит с войны. У обоих мальчиков матери работают в колхозе с утра до позднего вечера, а мальчишки хозяйничают самостоятельно. Оба мальчика с большой любовью относятся к дедушкам. Так Никитке умерший дедушка представляется тёплым и ласковым, как солнце. Афоня на вырученные от сдачи лекарственных цветов деньги берёт железный гребень в подарок любимому деду. Оба мальчика очень трудолюбивы. Никитка с отцом трудится, плотничать пытается, выпрямляет для работы старые гвозди. Афоня собирает жёлтые цветы, которые показал ему дед, потому что узнал, что они полезные для здоровья, а значит в аптеке их примут как лекарственное сырьё.В мире Платонова эти дети переданы с большой любовью и верой в то, что жизнь их полна глубокого смысла.
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