В рассказе "Лошадиная фамилия" Какой, по вашим предположениям, должна была оказаться фамилия в финале? Что вызывает смех в этом рассказе?

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В рассказе "Лошадиная фамилия" Какой, по вашим предположениям, должна была оказаться фамилия в финале? Что вызывает смех в этом рассказе?

Автор: Гость