В раствор кислоты объемом 200 мл добавили 40 мл кислоты, после чего содержание кисло??ы в растворе увеличилось на 5%. сколько кислоты было в растворе первоначально?
Алгебра
В раствор кислоты объемом 200 мл добавили 40 мл кислоты, после чего содержание кисло??ы в растворе увеличилось на 5%. сколько кислоты было в растворе первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
Весь раствор --- 200 мл кислоты в нем --- х мл 200 --- 100% х --- (х*100/200)% ---------------------------добавили 40 мл 240 --- 100% (х+40) --- ((х/2)+5)% (х/2)+5 = (х+40)*100/240 (х+10)/2 = (х+40)*5/12 6*(х+10) = (х+40)*5 х = 200-60 = 140 (мл) -------------------------------- ПРОВЕРКА: 200 --- 100% 140 --- х% х = 140*100/200 = 70% раствор кислоты был 240 --- 100% 180 --- х% х = 180*100/240 = 300/4 = 75% увеличение на 5%
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