В раствор кислоты объемом 200 мл добавили 40 мл кислоты, после чего содержание кисло??ы в растворе увеличилось на 5%. сколько кислоты было в растворе первоначально?

Алгебра

В раствор кислоты объемом 200 мл добавили 40 мл кислоты, после чего содержание кисло??ы в растворе увеличилось на 5%. сколько кислоты было в растворе первоначально?

Автор: Гость