В растворе массой 500 Г имеется 40 Г соли. сколько граммов соли в 250г этого же раствора
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В растворе массой 500 Г имеется 40 Г соли. сколько граммов соли в 250г этого же раствора
Ответ(ы):
Гость:
В 250 граммах раствора будет 20 грамм соли
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