В растворе содержится 75 г воды и 6 г соли.Сколько процентов составляет масса соли от массы воды в растворе?
Математика
В растворе содержится 75 г воды и 6 г соли.Сколько процентов составляет масса соли от массы воды в растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:6 в одном проценте потом умножаешь на сто и все дела!
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