В растворе содержится 75 г воды и 6 г соли.Сколько процентов составляет масса соли от массы воды в растворе?

Математика

В растворе содержится 75 г воды и 6 г соли.Сколько процентов составляет масса соли от массы воды в растворе?

Автор: Гость