В растворе соленой воды имеется 184 г соли, что составляет 0,4 массы раствора. Скольк?? граммов воды в растворе

Математика
В растворе соленой воды имеется 184 г соли, что составляет 0,4 массы раствора. Скольк?? граммов воды в растворе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 184:4=46 2)10-4=6 3)46* 6=276 Ответ: 276 грамм
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