В растворе соленой воды имеется 184 г соли, что составляет 0,4 массы раствора. Скольк?? граммов воды в растворе

Математика

В растворе соленой воды имеется 184 г соли, что составляет 0,4 массы раствора. Скольк?? граммов воды в растворе

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