В равно бедренной треугольнике ABC с основанием AC проведены биссектриса AF и высота AH. Найдите углы треугольника AHF, если угол B=112°

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В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. ∠А=∠С=(180°-112°)/2=34° Биссектриса AF делит угол А пополам. ∠FAC=17° ∠ACF=34° ∠AFH=17°+34°=51°- внешний угол треугольника AFC равен сумме внутренних с ним не смежных. В прямоугольном треугольнике НАF сумма острых углов равна 90°. ∠НАF=90°-51°=49°