В равнобедренной трапеции АВСD с большим основанием АD высота ВН делит основание АD на отрезки 3,5 см и 8,5 см. найдите основания этой трапеции
Геометрия
В равнобедренной трапеции АВСD с большим основанием АD высота ВН делит основание АD на отрезки 3,5 см и 8,5 см. найдите основания этой трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ah+DH=AD; 8,5+3,5=12; Проведём высоту из CK AD-AH-KD=BC; BC = 12-7=5
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