В равнобедренной трапеции АВСD с большим основанием АD высота ВН делит основание АD на отрезки 3,5 см и 8,5 см. найдите основания этой трапеции

Геометрия

В равнобедренной трапеции АВСD с большим основанием АD высота ВН делит основание АD на отрезки 3,5 см и 8,5 см. найдите основания этой трапеции

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