В равнобедренной трапеции АВСD с большим основанием АD высота ВН делит основание АD на отрезки 3,5 см и 8,5 см. найдите основания этой трапеции

Геометрия
В равнобедренной трапеции АВСD с большим основанием АD высота ВН делит основание АD на отрезки 3,5 см и 8,5 см. найдите основания этой трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ah+DH=AD; 8,5+3,5=12; Проведём высоту из CK AD-AH-KD=BC; BC = 12-7=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Для параллелограмма на рисунке найдите значение переменных x и y.
Ответить
Математика
1/3 в десятичной дроби нужно срочно
Ответить
История
Привет всем кто можеть отвечат феодалы это кто такие?
Ответить
Математика
Лимоны раскладывали в корзины, по 100 штук в каждую.Сколько было лимонов , если их разложили в 15 корзин и ещё осталось30 лимонов?<br /> Как ...
Ответить
Математика
У маши было 72пирожка а тарелок в 6раз менше сколько всего у неё тарелок
Ответить