В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла делит основание трапеции на отрезки длиной 4 см и 13 см. Вычесли длину средней линии трапеции!

Математика

В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла делит основание трапеции на отрезки длиной 4 см и 13 см. Вычесли длину средней линии трапеции!

Автор: Гость