В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла делит основание трапеции на отрезки длиной 4 см и 13 см. Вычесли длину средней линии трапеции!
Математика
В равнобедренной трапеции высота проведенная из вершины тупого угла делит основание трапеции на отрезки длиной 4 см и 13 см. Вычесли длину средней линии трапеции!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия треугольника параллельна основанию и равна его половине.от сюда следует.Что основание трапеции равно.4+4+(13-4)=17см..значит средняя линия равна 2+2+9=13 см.
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