В равнобедренном треугольнике abc к основанию ab проведена высота ch. Определите коо??динаты точки h, если a(4;0), b(0;7)

Геометрия
В равнобедренном треугольнике abc к основанию ab проведена высота ch. Определите коо??динаты точки h, если a(4;0), b(0;7)
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