В равнобедренном треугольнике биссектрисы углов при основании образуют при пере??ечении угол равный 52 градусов Найдите угол при вершине этого треугольника

Гость: Гость:

Дан равнобедр. тр-к АВС, в нём проведены биссектрисы АД и СЕ, которые пересекаются в т. О. Если угол АСЕ=52 град. , то тогда угол АОС=180-52=128 (как смежный) . Тогда половины углов А и С =(180-128)/2=26 град. Тогда полный угол А=углу С=26*2=52 град. Тогда угол В при вершине=180-52-52=76 град. Если же принять за 52 град. угол АОС, то такой тр-к невозможен, ибо тогда сумма двух углов при основании будет больше 180гр.