В равнобедренном треугольнике мера одного из углов на 36 градусов больше градусно?? меры другого угла. Найдите сумму градусных мер двух равных углов этого треугольника.

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Пусть один из равных углов равен х, второй тоже х, третий угол х+36. Сумма всех трех углов равна 180 град. Из уравнения х+х+х+36=180 найдем х. 3х= 180-36. 3х=144, х=48. А сумма двух равных углов будет 96.Ответ :96 град.