В равнобедренном треугольнике основание равно 24, а высота равна 35.Определить высоту, опущенную на боковую сторону.

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АВС - данный равнобедренный треугольник с основанием АС = 30. АК - высота к боковой стороне ВС. АК = 24 Треугольник АКС прямоугольный. Находим по теореме Пифагора СК. СК = sqrt(30^2 - 24^2) = 18 Проводим высоту к основанию, это будет отрезок ВН. Треугольники ВНС и АКС подобны по двум углам. Тогда выполняется пропорция ВС / АС = НС / КС, НС = 1/2АС = 15 ВС / 30 = 15 / 18 Отсюда ВС = 30*15 / 18 = 25 Боковая сторона равна 25 А можно и уравнением сделать. АВ = х, ВК = х - 18 Уравнение: 24^2 + (x - 18)^2 = x^2 Решив уравнение, получите х = 25