В равнобедренной трапеции диагональ длиной 3 см образует с основанием

В равнобедренной трапеции диагональ длиной 3 см образует с основанием

Ответ(ы):

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S=0,5d1*d2*sina S=0,5*3*3*1=4,5см^2
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