В равнобедренной трапеции диагональ составляет с основанием угол в 30°, высота трапеции равна 4 см. Найти среднюю линию трапеции.
Разное
В равнобедренной трапеции диагональ составляет с основанием угол в 30°, высота трапеции равна 4 см. Найти среднюю линию трапеции.
Ответ(ы):
Гость:
Я ета не знать(((((((((((
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